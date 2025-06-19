Buca'da işçiler grevde: Sokaklarda çöp dağları oluştu

CHP'li Buca Belediyesi'nde işçiler ve belediye arasındaki maaş krizi sürüyor.

Yaşanan olayda, Genel İş üyesi Buca Belediyesi işçileri, Nisan-Mayıs maaşını, iki gıda kartını ve toplu iş sözleşmesinden doğan farklarını alamadıkları için üretimi ve hizmeti durdurdu.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ İKİNCİ GÜNÜNDE

Aylar boyunca alamadıkları paralarla birlikte birikmiş olarak 150 bin liraya yakın alacağı olduğu öğrenilen işçiler, enflasyondan dolayı alacaklarının değerinin düştüğünü de ifade etti.

Belediyenin farklı birimlerinde çalışan işçiler, iş bırakma eyleminin ikinci gününde de sabah saatlerinden itibaren ana hizmet binası önünde toplanmaya başladı.

SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Maaş alamayan işçilerin isyan bayrağını çektiği ilçede, temizlik hizmetleri durdu.

Günlerdir toplanmayan çöpler özellikle çocuk parklarında birikerek halk sağlığını tehdit eder hale geldi.

Yaz sıcağıyla birlikte çürüyen atıklar etrafa ağır bir koku yayarken, çocuklar mikropla burun buruna kalıyor.

"MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİ ADINA ŞU AN İÇİN HALA BİR GÖRÜŞME YAPILMADI"

Eylemdeki işçiler adına açıklama yapan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü büro personeli Ayça Pektaş, eksik yatan Nisan ve Mayıs maaşları ile yan haklarını alana kadar iş bırakma eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Pektaş, şöyle konuştu:

Mağduriyetimizin giderilmesi adına şu an için hala bir görüşme yapılmadı. Başkan Yardımcısı bizimle bir görüşme talebinde bulundu. Geldiği zaman kendisiyle görüşeceğiz ve yaşadığımız mağduriyeti kendisine de aktaracağız.



Bütçeyi yönetmekle sorumlu olan bizler değiliz. Bütçenin yönetilememesi ya da İller Bankası'na bunca zaman ödenmemiş borçlar karşılığında maaşlarımızı kesintiye uğratarak göndermesi de bizim suçumuz değil. Bu bütçenin faturasını biz işçiler ödüyoruz ne yazık ki. Çoluk çocuğumuzun eşlerimizin yüzüne bakacak halimiz kalmadı. Bakın biz yılbaşını parasız geçirdik, bayramları parasız geçirdik. Yani bir insanın, bir ebeveynin bayramda çocuğuna bayramlık alamaması kadar acı bir durum yok. Ne yazık ki biz bu süreçleri yaşıyoruz.

"İŞ EDİNMEME HAKKIMIZI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Birçok şantiyedeki arkadaşım işe yürüyerek gelmek zorunda kalıyor. Bazıları çavuşunu arayıp 'Ben gelemiyorum. Evim de uzakta. Yol param yok' diyor. Bu şartlarda biz nasıl hizmeti üretmeye devam edebiliriz?



Evet, belediyenin bütçesi bunun için uygun olmayabilir ama bu politikaların faturasını da biz ödemek istemiyoruz daha fazla. Nisan ayından kalan maaşımız, tam olarak alamadığımız Mayıs ayı maaşımızdan kalan ücret ile gıda kartlarımızı alana kadar iş edinmeme hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz.

ÇOCUKLAR TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYA

Çocuk parkı yanında toplanmayan çöpler yüzünden çocuklar tehlikeyle burun buruna kalırken, etrafa yayılan koku da vatandaşı rahatsız ediyor.

Çöp sorunu ile ilgili açıklama yapan vatandaşlardan Atilla Kahramantürk, şu açıklamalarda bulundu: