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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonları gündemde.

tv100'de Talat Atilla'nın sunduğu Pazar Siyaseti programına katılan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini yanlış bulduğunu ifade eden Arınç'ın açıklamaları, geniş yankı buldu.

"ARINÇ, CHP'YE KATILIYOR"

Konuyu YouTube programında değerlendiren Enver Aysever ise Arınç'ın, CHP'ye katılabileceğini söyledi.

"Bülent Arınç CHP'ye katılıyor mu?" başlığı atan Aysever'in "Bülent Arınç, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor. Benim aldığım kulis bilgilerine göre Bülent Arınç CHP'ye çok yakında katılıyor. Bir akil adam kimliği ile herhangi bir beklentide olmadan...

Cumhurbaşkanı adayı olarak yedekte tutulduğu ya da İmamoğlu ile birlikte Türkiye’yi gezebileceği yönünde değerlendirmeler var." sözleri bir anda gündem oldu.

"KIÇIMDAN UYDURDUM"

Aysever'in bu sözleri, tüm mecralarda anında paylaşıldı. Aysever ise yayınının sonunda haberi kendisinin uydurduğunu söyledi.

Aysever, "Zaten bu bilgiyi kıçımdan uydurdum. Arınç’ın CHP’ye katılmışlığı yok tabii." dedi.