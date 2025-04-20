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TV100'de Talat Atilla'nın sunduğu Pazar Siyaseti programına katılan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi konusunu "yanlış" olarak değerlendirdi.

"İMAMOĞLU'NA KUMPASI DÜŞÜNCESİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Arınç, bu durumla ilgili olarak, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin "kumpas kuruldu" düşüncesini güçlendirdiğini ve bu görüşü savunanları haksız sayamayacağını ifade etti.

"O BEDDUAYI BABASINA YAKIŞTIRAMADIM"

İmamoğlu'nun babasının bedduasını duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Arınç, yaşlı bir adamın böyle bir ifadede bulunmasını "yakıştıramadığını" dile getirdi. "Böyle bir beddua kabul edilemez" diyen Arınç, Erbakan'ın partisi kapatıldığında da benzer bir durum yaşandığını hatırlatarak, büyük bir olgunlukla tepki göstermediğini vurguladı.

"CUNTA SÖZLERİ YANLIŞ""

Arınç ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cunta" ifadelerine de tepki gösterdi. "Bu tür sözler yanlış" diyen Arınç, Cumhurbaşkanına ve AK Parti'ye yönelik bu tür suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Arınç, "Biz cuntaların baskıları altında yıllarca mücadele ettik, sivil idareye karşı hep direndik. Bu tür ifadeler, sadece söyleyen kişiye zarar verir" şeklinde konuştu.

"TUTUKSUZ YARGILANMALI"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili de yorumda bulunan Arınç, "Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması gerektiğini" savunarak, Demirtaş’a yönelik telefonların kendisinin dikkatini çektiğini belirtti. "Türkiye'nin geldiği nokta, benim de bulunduğum noktadır" dedi.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER, MİLLETİNİ ÇOK SEVEN BİR İNSAN"

Aort damarındaki yırtılma nedeniyle zor bir ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini ileten Arınç, Önder’in renkli kişiliği ve devletine olan bağlılığını övdü. Arınç, "Sırrı Süreyya Önder, milletini çok seven, barış ve huzur isteyen bir insandı" ifadelerini kullandı.