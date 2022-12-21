Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, HDP'nin hukuken kapatılması gerektiğini söylerken, siyaseten bunun yapılmamasının doğru olacağını ifade etti.

22. Dönem TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, TV5’te yayınlanan Kulis Ankara programına konuk oldu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili konuştu.

"HDP'nin kapatılması hukuki zeminde uygundur"

Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye açılan kapatma davasında parti kapatmanın siyasi boyutunun da düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Arınç, "Anayasa Mahkemesi işin siyasi boyutunu düşünmek zorunda." dedi.

Bülent Arınç, HDP'nin kapatılma davasını yorumladı

"Siyaseten bu partinin kapatılmaması lazım"

Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü gerekçe ve delillerle hukuki anlamda HDP'yi kapatabileceğini söyleyen Arınç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"HDP kapatmayı bin defa hak etmiş açık yüreklilikle söylüyorum. Kendilerine söylüyorum siz adeta 'Bizi kapatın ya ne duruyorsunuz' diyorsunuz, 'Ben bunu yaptım' diyor, 'şunu yaptım' diyor 'şu olaya karıştım' diyor falan filan. Hukuken Anayasa Mahkemesi bunu kapatırsa kendine göre haklı bir iş yapmış olacak. Ama ben işin siyasi boyutuna bakıyorum, siyaseten bu partinin kapatılmaması lazım. Anayasa Mahkemesi hukuka göre karar vermiyor mu, Anayasa Mahkemesi işin siyasi boyutunu da düşünmek zorunda."