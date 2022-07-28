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Bulgar turistler dönüş yolunda sınır kapısında kuyruk oluşturdu

Bulgar turistler dönüş yolunda sınır kapısında kuyruk oluşturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün duyurulan Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebileceği haberinin ardından Bulgarlar, Edirne'ye akın etti. Dönüş yolunda ise kuyruk oluştu.