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    Bulgar turistler dönüş yolunda sınır kapısında kuyruk oluşturdu

    Bulgar turistler dönüş yolunda sınır kapısında kuyruk oluşturdu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün duyurulan Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebileceği haberinin ardından Bulgarlar, Edirne'ye akın etti. Dönüş yolunda ise kuyruk oluştu.
    • 28.07.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:14
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    Edirne, günübirlik alışveriş ziyaretleri yapan Bulgarlarla dolup, taşmaya devam ediyor.

    Dün öğle saatlerinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Bulgaristan vatandaşları, Türkiye’ye kimlikleriyle giriş yapmaya başladı.

    Kararın ardından Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, bölgedeki dükkanları adeta talan etti.

    Giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe tüm ihtiyaçlarını tamamlayan Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

    Araçlarını ve bavullarını doldurdular

    Araçlarının bagajlarını ve bavullarını dolduran Bulgarlar, daha sonra dönüş yolu için harekete geçti.

    Gün boyu kentin cadde ve dükkanlarında kalabalıklar oluşturan turistler, dönüş yolunda da Kapıkule Sınır Kapısı’nda araç kuyruğu oluşturdu.

    Bulgar turistler dönüş yolunda sınır kapısında kuyruk oluşturdu VİDEO

    Bulgar turistler dönüş yolunda sınır kapısında kuyruk oluşturdu #1

    950 binin üzerinde Bulgar vatandaşı geldi

    Peronlarda işlemleri tamamlanan Bulgaristan vatandaşları, ülkelerinin yolunu tuttu.

    İHA'nın aktarımına göre; 2022 yılının ilk beş ayında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 950 binden fazla Bulgaristan vatandaşı giriş yaptı.

    Bulgar turistler dönüş yolunda sınır kapısında kuyruk oluşturdu #2

    Bulgar turistler dönüş yolunda sınır kapısında kuyruk oluşturdu #3


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