Bulgaristan istihbaratı Türkçe bilen ajan arıyor

Bulgaristan'ın iç istihbarat ve karşı istihbarattan sorumlu kurumu olan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı, yeni ajan alımı için ilan açtı.

Popüler iş bulma siteleri üzerinden paylaşılan ilanda hem başkent Sofya'daki merkeze hem de Yambol şehrine yeni istihbarat elemanları alınacağını belirtildi.

TÜRKÇE BİLEN AJAN ARANIYOR

İlanda Sofya'daki merkez için Rusça, Türkçe, Arapça ve Farsça bilen toplam 6 ajan arandığı, Yambol'daki görev için ise özel bir yabancı dil şartı aranmadığı ancak adayın ekonomik güvenlik alanında çalışacağı ifade edildi.

ÇİFTE VATANDAŞLAR BAŞVURU YAPAMIYOR

Başvuru koşullarında adayların yalnızca Bulgaristan vatandaşı olmaları gerektiği vurgulandı.

Çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin ve özellikle Türkiye'den zorunlu göç edenlerin istihdam edilmeyeceği bildirildi.