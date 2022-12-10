Bulgarlar yılbaşı alışverişi için Edirne'yi doldurdu

Kur farkı nedeniyle alışveriş adresleri olarak Edirne'yi seçen Bulgar vatandaşlar kente akın ederken, bu kez fiyatlar nedeniyle şikayet geldi.

Komşu ülkeden gelen Bulgar turistler, yılbaşı alışverişi için Edirne'yi tercih etti.

Kur farkı nedeniyle kente gelen turistler iğneden ipliğe hemen her şeyi satın alırken, kent ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Bulgar turistin uğrak noktalarından olan kent pazarında esnaf, yaşanan yoğunluktan mutlu olduklarını söyledi.

Pazara yakın noktalarda bulunan otoparkların neredeyse tamamı ise Bulgaristan plakalı araçlarla doldu.

"Kent ekonomisine çok büyük katkısı var"



Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Bulgar turistlerin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Edirne'ye yılbaşı alışverişi için gelen Bulgarların sayılarının artığını belirten Cingöz, "Esnaftan ziyade yüklü alışverişleri AVM’lerden yapıyorlar. Ne bulursalar alıyorlar. Yeter ki hesaplı görebilsinler. Özellikle tatlı ürünlerini, giyim eşyalarını, her şeyi alıyorlar. Kent ekonomisine çok büyük katkısı var. Bunun yanında sadece kent değil, ülke ekonomisine de katkısı var. Yeter ki biz bunu sürdürülebilir yapabilelim. Pazara gitmelerinin sebebi, çarşılara göre biraz daha hesaplı" dedi.

"Fiyatlardan şikâyet var"

Fahiş fiyat uygulayan esnafı da uyaran Cingöz, Bulgaristan gelen turistlerin fiyatlardan şikayetçi olduğunu belirtti. Cingöz, "Her sene yılbaşı geldiği zaman sayılar artıyor. Ama sadece yılbaşı ile ilgili de değil. Son zamanlarda Bulgaristan'dan buraya gelenler fazla. Sınır kapısından girip başka yerlere giden de var. Edirne’den memnuniyetsizlikleri var ki gidiyorlar. Onun için esnaf arkadaşlara tavsiyem; gelen insanları iyi karşılasınlar. Fiyatlarda şikâyet var. Bunları yapmasınlar. Girdi maliyetleri arttıkça esnafın zararına ürün satacak hali yok. O zaman makul ölçülerde zam yapabilirler. Ama ‘nasıl olsa satılıyor’ düşüncesiyle yapmamalarını istirham ediyorum" diye konuştu.

Bulgarlar yılbaşı alışverişi için Edirne'yi doldurdu VİDEO

"Bütün ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar"

Yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getiren pazar esnafından Gamze Toker, "İşler iyi çok şükür. En çok Bulgaristan’dan gelenler var. Bütün ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Esnaf olarak memnunuz. Şu anda daha çok yılbaşı alışverişi için yoğunluk var" ifadelerini kullandı.

"Ekonomiyi canlandırıyorlar

Esnaf Artuğ Birtek de "İşler güzel, pazar güzel. Yabancı geliyor. Bulgaristan yoğunlukta. Yunanistan’dan da gelen var ama biraz az geliyor. Şu anda ekonomiyi canlandırıyorlar. İşler iyi. Yılbaşı için geldiler. Haftaya daha da kalabalık gelirler diye düşünüyorum. Kur farkı da olunca bol bol alışveriş yapıyorlar" dedi.