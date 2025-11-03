Burhanettin Duran: 3 Kasım 2002, Türkiye'nin kaderinde bir dönüm noktası olmuştur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti, 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kuruldu ve 3 Kasım 2002'den itibaren kesintisiz 23 yıl iktidarda kaldı.

Bu süreçte, demokratik dönüşümler ve önemli projelerle Türkiye'nin siyasi ve ekonomik yapısında köklü değişiklikler yaptı.

AK Parti'nin başarısı, milletin desteği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde istikrar ve güven ortamının sağlanmasına dayandı.

"3 KASIM 2002 TÜRKİYE'NİN KADERİNDE BİR MİLAT OLMUŞTUR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da AK Parti'nin 3 Kasım 2002'deki seçim zaferinin yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

3 Kasım 2002'nin Türkiye'nin kaderinde bir milat olduğunu belirten Burhanettin Duran, ayrıca şu sözleri kullandı:

3 Kasım 2002, Türkiye'nin kaderinde bir dönüm noktası olmuştur. Milletimizin kararıyla başlayan bu yeni dönem, ülkemizin yeniden umutla, istikrarla ve özgüvenle geleceğe yönelmesini sağlamıştır. Demokrasiye, adalete ve kalkınmaya dayanan bu yürüyüş, Türkiye'nin modernleşme ve dönüşüm sürecinde güçlü bir milat olmuştur.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDEKİ ÇALIŞMALAR ÜLKEMİZİN GELİŞİMİNE YÖN VERDİ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar; altyapıdan eğitime, sağlıktan savunma sanayisine, teknolojiden diplomasiye kadar her alanda ülkemizin gelişimine yön vermiştir.



Gerçekleştirilen reformlar sayesinde Türkiye, küresel ölçekte etkin, bölgesinde ise barış ve istikrarın teminatı bir ülke konumuna ulaşmıştır.

"TÜRKİYE'NİN KURUMSAL KAPASİTESİ YENİDEN İNŞA EDİLMİŞTİR"

Son 23 yılda demokratik istikrar, ekonomik kalkınma, dış politikada etkinlik ve kamu hizmetlerinde verimlilik temelinde çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Duran, şöyle devam etti:

Devlet ile millet arasındaki güven bağı güçlenmiş, her alanda 'sessiz devrim' olarak nitelendirilen değişimlerle Türkiye'nin kurumsal kapasitesi yeniden inşa edilmiştir.



Kamu yönetiminde şeffaflık, etkinlik ve hizmet odaklı anlayış ön plana çıkmış; dijital dönüşüm, yerli ve milli üretim hamleleriyle birleşerek devlet mekanizmasının verimliliğini artırmıştır.

"TÜRKİYE, HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA İLERLEYEN DEVLET YAPISINA KAVUŞMUŞTUR"

Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe kadar her kurum, çağın gerekliliklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılmış; güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye, krizlere karşı daha dirençli, hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyen bir devlet yapısına kavuşmuştur.

"TÜRKİYE YÜZYILI, ÜLKENİN GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLEYİŞİNİN İFADESİDİR"