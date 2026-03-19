Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini paylaştı: Kıyamete kadar hür yaşayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin hem iç politikada hem de küresel ölçekte “barış ve istikrar” çizgisini sürdürdüğünü vurguladı.

Duran, paylaşımında Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin görüntülere ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasından kesitlere yer verdi.

"DİMDİK AYAKTA DURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

“Biz her zaman yurdumuzda ve dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız.” ifadelerini kullanan Duran, Türkiye’nin krizlerin çözümünde aktif rol üstlendiğini belirterek, “Gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır” dedi.

Duran açıklamasında ayrıca, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı tarihsel birikiminden güç aldığını vurgulayarak, İstiklal Marşı’na atıfta bulundu:

Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz çünkü bizim İstiklal Marşı’mız ‘Korkma’ diye başlar.

"KIYAMETE KADAR HÜR YAŞAYACAĞIZ"

Duran'ın paylaştığı videoda Erdoğan'ın yaptığı konuşmada yer alan cümleler ise şu şekilde:

Millet olarak hiçbir zaman korkmadık, korkmuyoruz ve korkmayacağız.



Nasıl bin yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde hür yaşadıysak, kıyamete kadar yine hür yaşayacağız.



Çevresindeki krizlere duyarsız kalan, kriz anlarında dost ve kardeşlerine sırtını dönen bir ülke değiliz, tam tersine biz krizlerin çözümü için risk alan gerektiğinde elini taşın altına koyan bir devletiz, böyle bir hükümetiz.



Türkiye'nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs'a baksın, İstiklal Harbimize baksın, Çanakkale Zaferi'mize baksın.



En son 15 Temmuz'da sadece içimizdeki hainleri değil, onların ipini tutanları da milletin gücüyle milletin azmiyle rezil rüsva edip bozguna uğrattık.



Hiçbir ülkenin egemenliğinde, topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kasteden, macera arayan olursa, evelAllah ona da "Hodri meydan" demekten çekinmeyiz.



Türkiye'ye el uzatanın eli yanar, Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar.



