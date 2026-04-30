Burhanettin Duran: Sumud Filosu'na müdahale, açık bir hukuk ihlalidir

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun '2026 Bahar Misyonu', İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açıldı.

İsrail basını, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahaleye başlattığını duyurdu.

İSRAİL KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRDI

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin, İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

"BU BİR KORSANLIK EYLEMİDİR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud Filosu'na İsrail'in yaptığı baskına dair açıklama geldi.

Açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir."

"İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNE YÖNELMİŞ BİR TEHDİTTİR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bu müdahaleye bir tepki geldi.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden açıklama yapan Burhanettin Duran, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır.

Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir."

"FİLODA BULUNAN YOLCULARIN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı; hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir.



Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir.