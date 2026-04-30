Hakim ve savcıların terfi kuralları sil baştan: Yüzde 80 şartı getirildi

Yargıda düzenlemeler son sürat devam ediyor...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargı mensuplarının terfi sisteminde deprem etkisi yaratacak çok kritik bir karara imza attı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Uzun süredir uygulanan ve bazı kademelere terfi aşamasında kolaylık sağlayan sistem, 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararıyla tarihe karıştı.

"Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı"nda yapılan değişiklikle, terfi şartlarında tam eşitlik sağlandı ve hedefler zorlaştırıldı.

1. SINIF HAKİM VE SAVCILARA YÜZDE 80 ŞARTI

Önceki uygulamaya göre 1. sınıf olan veya 1. sınıfa ayrılan hakim ve savcıların terfi alabilmeleri için kendilerine tevzi edilen (dağıtılan) işlerin yüzde 70'ini bitirmeleri (ellerinden çıkarmaları) yeterli görülüyordu.

Ancak yeni düzenleme ile bu tolerans ortadan kaldırıldı.

Artık 1. sınıf hakim ve savcılar da diğer tüm meslektaşlarıyla aynı kefeye konuldu.

Bundan böyle bu kademedeki yargı mensuplarının terfi alabilmesi için önlerindeki dosyaların en az yüzde 80'ini karara bağlaması gerekecek. İş yükünü eritmeyen, terfi alamayacak.

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNDEKİ '10 PUAN' AYRICALIĞI TARİH OLDU

HSK'nın aldığı karardaki bir diğer kritik hamle ise Bölge İdare Mahkemelerini (İstinaf) vurdu.

Daha önce Bölge İdare Mahkemesi daire başkanları ve üyelerinin terfi süreçlerinde, onlara özel olarak uygulanan "10 puanlık" bir istisna (indirim) bulunuyordu.

Eski karardaki "Ancak anılan iş yüzdelerinin 10'ar puan aşağısı esas alınır" şeklindeki ayrıcalık tanıyan o meşhur son cümle, yeni kararla resmen yürürlükten kaldırıldı.

Böylece BİM bünyesinde görev yapan başkan ve üyeler için sağlanan kolaylaştırıcı hüküm son buldu.

Artık onlar da terfi alabilmek için tıpkı ilk derecedeki diğer idari yargı hakimleri gibi standart iş yüzdesi ve başarı oranı kriterlerine tabi olacaklar.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kararnameye eklenen Geçici Madde 12 ile bu zorlu yeni terfi kurallarının ne zaman uygulanmaya başlanacağı da netleşti.

HSK Genel Kurulu'nun aldığı bu yeni "eşitlik ve yüksek performans" kararı, 2026 Ağustos terfi döneminden itibaren tüm hakim ve savcılar için uygulanmaya başlanacak.