Burhanettin Duran: Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz

İsrail, Orta Doğu'yu karıştırmaya devam ediyor..

Dürzileri bahane ederek Suriye'ye saldırı düzenleyen İsrail, sabah saatlerinden itibaren Şam'a saldırı düzenlemeye başladı.

İsrail, geçtiğimiz dakikalarda Suriye Savunma Bakanlığı karargahının girişini hedef aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"TÜRKİYE, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıları kınadığını belirten Duran, şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları sadece Suriye’nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır. Suriye’nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum.



Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.