Şam, İsrail'in yoğun bombardımanı altında

İsrail durmuyor...

Bölgenin istikrarını bozmaya çalışan İsrail, sabah saatlerinden itibaren Şam'a saldırı düzenlemeye başladı.

Dürzileri bahane ederek Suriye'ye saldırı düzenleyen İsrail, Suriye Savunma Bakanlığı karargahının girişini hedef aldı.

Bu saldırı, güneydeki Süveyda bölgesinde hükümet güçleri ile Dürzi silahlı gruplar arasındaki çatışmaların ardından başladı ve sürüyor...

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI BOMBALANDI

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yeni patlamalar meydana geldi.

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi.

Ancak, çatışmaların yoğunluğu ve tam kayıp rakamları konusunda net bir resmi veri henüz mevcut değil.

Patlamalar, Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığının arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldi.

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: KAYITSIZ ŞARTSIZ KINIYORUZ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas J. Barrack da Süveyda'daki duruma ilişkin açıklamasında, "Süveyda'da sivillere yönelik şiddeti kınıyoruz." dedi.

Barrack, "Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı bir ateşkese giden anlamlı bir diyaloğa girmeli." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜCÜ İHLALLERİ DİKKATLE TAKİP ETTİK"

Suriye Cumhurbaşkanlığı ise Süveyda'da yaşananlara dair bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Suriye devleti, geçtiğimiz günlerde Süveyda vilayetindeki bazı bölgelerde meydana gelen üzücü ihlalleri dikkatle takip etmiştir. Bu eylemler, cezai ve yasa dışı davranışlar kapsamında olup, hiçbir koşul altında kabul edilemez ve Suriye devletinin dayandığı ilkelerle kesinlikle çelişmektedir.



Suriye hükümeti olarak bu çirkin eylemleri şiddetle kınıyor ve ilgili tüm olayların araştırılması, bu olaylara karıştığı kanıtlanan her bir kişi veya tarafın – ister birey isterse dış kaynaklı örgüt olsun – caydırıcı hukuki sorumluluğa tabi tutulmasını taahhüt ediyoruz. Bu tür eylemlerin cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz.

İsrail'in saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, 160 hava saldırısı yapıldığını belirtirken, "Günlerce sürecek savaşa hazırız." ifadeleri kullanıldı.