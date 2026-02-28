Burhanettin Duran: Türkiye sorumluluğunu yerine getirecek

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, sabah saatlerinde İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlattığı açıklandı.

Gelişme, Orta Doğu’da tansiyonu bir anda yükseltti.

"ÖNLEYİCİ SALDIRI" VE "BÜYÜK OPERASYON" AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a yönelik “büyük bir operasyon” yürüttüklerini açıkladı.

Saldırılar kapsamında İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı bildirildi.

Operasyonların ardından hem İsrail hem de İran, hava sahasını kapattı.

İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edilirken, ülke genelinde sirenler çaldı. İran’ın olası karşı saldırılarına karşı İsrail halkına sığınaklara gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

İRAN KARŞILIK VERDİ

İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla misilleme başlattığını duyurdu.

Ayrıca İran; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD üslerini eş zamanlı olarak hedef aldı.

Bahreyn’deki ABD donanma üssü vuruldu.

"TÜRKİYE SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEK"

Yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bölgedeki sıcak çatışma riskinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Duran açıklamasında; ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinin yalnızca taraf ülkeleri değil, geniş bir coğrafyada istikrarı ve sivillerin güvenliğini tehdit ettiğini ifade ederek, diyalog ve müzakere mekanizmalarının ivedilikle yeniden devreye alınması gerektiğini vurguladı.

Duran'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde;

Son dönemde ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi ve diğer bölge ülkelerini de etkilemesi, kabul edilemez bir durumdur. Bölgemiz ve küresel barış açısından ciddi bir endişe kaynağıdır.



Yaşanan gelişmeler, sadece taraf ülkeleri değil, geniş bir coğrafyada istikrarı ve sivillerin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu çerçevede diyalog ve müzakere mekanizmalarının ivedilikle yeniden devreye alınması gerekmektedir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, ilkesel olarak her zaman kalıcı barıştan, bölgesel istikrardan ve uluslararası hukuka dayalı çözüm arayışlarından yana olmuştur.



Türkiye, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve diplomatik kanalların etkin biçimde işletilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir.



Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır.



İletişim Başkanlığı olarak bu süreçte, yapılmak istenen provokasyonlar ve yayılmak istenen dezenformasyonlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Medyamızın da süreci her zaman olduğu gibi objektif ve Türkiye merkezli ele alacağına yönelik inancımız tamdır.



Vatandaşlarımızın bu süreçte başta dijital medya alanında olmak üzere yapılan provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı daha duyarlı olması; teyit edilmemiş bilgileri dikkate almaması ve resmî kurumlarımızın açıklamalarına itibar etmesini önemsiyoruz.