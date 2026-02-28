ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları: Suikast listesi ortaya çıktı

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı kapsamlı hava operasyonu, Orta Doğu'da gerilimi üst seviyeye taşıdı.

Saldırılar, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere stratejik noktaları hedef aldı.

İSRAİL'İN SUİKAST LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyonda, Devrim Muhafızları'na bağlı bazı komutanlar ve siyasi yetkililerin öldürüldüğü öne sürüldü.

ABD basınına göre; Tel Aviv yönetiminin elinde, İranlı üst düzey isimleri hedef alan bir 'suikast listesi' bulunduğu iddia edildi.

5 İSİM LİSTEDE

İsrail'in hedef listesinde şu isimler yer alıyor:

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Sayyid Abdulrahim Musevi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemkani

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani

HAMANEY'İN OFİSİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Tahran'da İstihbarat Bakanlığı gibi kritik yapılar ile Ayetullah Ali Hamaney'in ofisi ve yerleşkesi vuruldu.

Uydu görüntülerinde, Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesinde geniş çaplı hasar, siyah duman bulutları ve ciddi yıkım izleri görüldü.

Bazı kaynaklar, saldırının Hamaney'in 'kapısına kadar' ulaştığını ifade etti.

'PEZEŞKİYAN SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu tarafından yapılan açıklamada, babasının da saldırıların doğrudan hedefi olduğu ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğu belirtildi.

HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

İran tarafı, dini lider Hamaney'in saldırı öncesinde güvenli bir bölgeye alındığını bildirirken, Hamaney'in Tahran'da olmadığı öğrenildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, operasyonu 'önleyici saldırı' olarak nitelendirdi.

İRAN SALDIRIYA KARŞILIK VERDİ

Saldırıların ardından İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine füze saldırıları başlattı.

Bölgedeki tansiyon hızla yükselirken, her iki tarafın da karşılıklı açıklamaları ve saldırıları devam ediyor.