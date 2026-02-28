Türkiye-İran sınırında sakinlik hakim

ABD ve İsrail tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik askeri operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamalara göre, başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum ve Kerec gibi stratejik öneme sahip şehirler hedef alındı.

TÜRKİYE SINIRI NORMAL SEYRİNDE

Saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, Türkiye sınırındaki hareketlilikte olağanüstü bir durum yaşanmadığı belirtildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve iki ülke arasındaki önemli geçiş noktalarından biri olan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda saldırıların ardından trafiğin normal seyrinde devam ettiği gözlemlendi.

"BİZ İRAN'IN YANINDAYIZ"

Saldırı sırasında bombaları gördüğünü söyleyen İran vatandaşı Meryem Muradi, "Biz İran'ın yanındayız. İsrail'in bize zarar vermesine izin vermeyiz. Şu anda insanlar çok korktu, herkes bir yerlere kaçıyor. Özellikle çocuklar çok korkuyor. Otoyollarda hareketlilik vardı, hava karardığında gerginlik daha da arttı. İnsanlar çocuklarını alıp başka şehirlere gitmeye başladı.

Amerika bize zarar verirse biz de onun kafasını kırarız. Tahran'a doğru bombalar geldiğini gökyüzünde gördüm. İran savunma sistemleri devreye giriyordu. Sipah noktalarının, elektrik altyapısının vurulduğu konuşuluyordu. Hastaneler ve okullarla ilgili de iddialar vardı. İnternet ve telefonlar zaman zaman kapalıydı, insanlar bilgi alamıyordu. Bu da paniği büyüttü. Eşim hastanede,onu görmeye geldim.

Neden korkayım ki? Burası bizim ülkemiz. Kolay kolay bırakıp gidecek değiliz. Yetkililer de "Hiçbir yere gitmeyin, durum kontrol altında olacak, size yardımcı olacağız" dedi. Ama buna rağmen halkta ciddi bir korku var. İnsanlar çocuklarını alıp farklı şehirlere gidiyor. Gerginlik sürüyor." dedi.

"ÜLKEMİZ BUGÜNE KADAR ÇOK SAVAŞ GÖRDÜ"

İran vatandaşı Mehdi Rahmani ise İran'ın savaşa hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, "Sadece Amerika değil, şu anda sanki bütün dünya bize karşı durmuş gibi görünüyor. Ama bu aslında bizim ne kadar güçlü olduğumuzu gösterir. Tüm kuvvetler karşımızda olsa da biz yine buradayız ve dayanıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu bizim ilk savaşımız değil. Ülkemiz bugüne kadar çok savaş gördü, çok tecrübe kazandı. Dolayısıyla bir roket atıldı diye geri adım atacak değiliz. Ne yaşandıysa bunun elbette güçlü bir karşılığı olur. Biz toprağımızı bırakıp nereye gideceğiz.

Burası bizim anayurdumuz. Bazı ülkeler uzaktan konuşabilir ama doğrudan müdahale etmeleri kolay değil. Böyle bir savaşın onların ekonomilerine ve maddi dengelerine de büyük etkisi olur. Bu nedenle tek başlarına açık bir müdahalede bulunamazlar. Eğer bir çatışma varsa, bu şu an İsrail'le yürüyen bir süreçtir. Çünkü başka bir ülkenin doğrudan savaşa girmesi kendi ekonomik çıkarlarına da zarar verebilir. Biz buradayız ve kolay kolay geri adım atmayız." ifadelerine yer verdi.