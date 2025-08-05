Burhanettin Duran'dan 'YAŞ kararları' paylaşımı: Kahraman ordumuza hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında her sene ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 2 buçuk saatin ardından sona erdi.

ALINAN KARARLAR DUYURULDU

Askeri terfi ve atama kararlarının alındığı Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası alınan kararlar İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"AZİZ MİLLETİMİZE VE KAHRAMAN ORDUMUZA HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında icra edilen Yüksek Askerî Şûra’da alınan kararların, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçlenmesine, ülkemizin güvenliğine ve milletimizin huzuruna katkı sunmasını temenni ediyorum.



Görevlerini başarıyla tamamlayan komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, yeni görevlerine atanan değerli komutanlarımıza muvaffakiyetler diliyoruz.



Aziz milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun.