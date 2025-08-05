Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrası kararlar açıklandı. Buna göre, Metin Gürak'ın yerine yeni Genelkurmay Başkanı'nın Selçuk Bayraktaroğlu olduğu duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şura kararlarını imzalarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

TOPLANTI 2,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı ise toplam 2,5 saat sürdü.

"ALINAN KARARLAR HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "Yüksek Askerî Şûra Toplantısı’nda aldığımız kararlar ülkemize, milletimize, kahraman ordumuza hayırlı, uğurlu olsun." mesajını paylaştı.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.