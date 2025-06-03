Bursa’da polis bayram öncesi dolandırıcılığa karşı sokak sokak bilgilendirme yaptı

İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla sahaya indi.

Vatandaşların yoğun bulunduğu pazar yerleri, sokaklar ve camilerde bilgilendirme çalışmaları yapan ekipler, dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyarılarda bulundu.

BROŞÜRLERLE TEK TEK UYARDILAR

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları bilgilendirici broşürleri vatandaşlara dağıtarak, özellikle telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dolandırıcıların, kendilerini polis, savcı ya da banka görevlisi gibi tanıtarak para veya altın talep edebileceği uyarısında bulunan ekipler, bu tür durumlarda vatandaşların 112'yi aramaları gerektiğini hatırlattı.

"POLİS, ALTIN VE PARA İSTEMEZ"

Ekipler tarafından dağıtılan broşürlerde şu ifadeler yer aldı:

“Hiçbir polis, savcı veya asker sizden para ya da altın istemez. Telefonla arayarak para talep edenlere inanmayın, bu kişilere itibar etmeyin. Böyle bir durumda hemen 112’yi arayın.”

"VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNCELİK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

“Bayram öncesi yaşanabilecek muhtemel dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizim önceliğimiz. Her türlü şüpheli durumda polisimize başvurulmalıdır.”

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Polisin sahadaki çalışmalarını olumlu karşılayan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.

Bir vatandaş, “Bu tür bilgilendirmeler çok yerinde. Özellikle yaşlılar kandırılabiliyor. Polisimizin yanımızda olması bize güven veriyor” diyerek ekiplere teşekkür etti.