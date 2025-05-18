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İHA

Bursa’nın Gemlik ilçesinde belediyenin hafriyat çalışması yaptığı alanda gece yarısı yol çöktü.

Büyük bir gürültüyle uyanan site sakinleri, deprem olduğunu sanarak korku dolu anlar yaşadı.

GECE YARISI BÜYÜK GÜRÜLTÜYE UYANDILAR

Belediye çevre düzenlemesi için yol kenarındaki taşıyıcı duvarları yıktı.

Ancak çalışmaların yapıldığı bölgede gece saatlerinde zemin çöktü.

Yolun büyük bir kısmı yanındaki sitenin bahçesine ve boş alana doğru çökerken, çevredeki vatandaşlar büyük bir gürültüyle uyandı.

DEPREM SANDILAR, SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Site sakinleri, gürültünün şiddetiyle panikle dışarı çıktı.

İlk anda deprem olduğunu zanneden vatandaşlar, çökmenin hafriyat nedeniyle olduğunu anlayınca büyük tepki gösterdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökmenin yaşandığı alan belediye ekipleri tarafından trafiğe kapatılarak güvenlik şeridi çekildi.

VATANDAŞLAR SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI İSTİYOR

Yolun çöktüğü bölgedeki altyapı çalışmalarıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Belediye ekiplerinin çevre düzenlemesi amacıyla taşıyıcı bir site duvarını kırarak bölgeden hafriyat aldığı öğrenildi.

Vatandaşlar, bu müdahalenin zemin kaymasına neden olduğunu ileri sürerek olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.