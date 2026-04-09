Donald Trump: NATO hayal kırıklığı yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, 2025'te yeniden Devlet Başkanı seçilmesinin ardından NATO'yu uzun süredir eleştiriyor.

Özellikle savunma harcamalarını yeterince yapmayan Avrupa ülkelerini 'bedavacı' olarak nitelendiriyor ve ABD'nin ittifak içindeki yükünün ağır olduğunu savunuyor.

NATO'YU SUÇLAMAYA DEVAM ETTİ

Son dönemde bu eleştiriler, Orta Doğu'daki gerilimlerle birlikte daha da arttı.

Donald Trump, NATO müttefiklerini İran'la ilgili operasyonlarda yeterince destek vermemekle suçladı.

"NATO'DAN ÇIKACAĞIZ" TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Müttefikleri 'korkaklar' diye nitelendiren ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için çağrılarına yanıt vermediklerini belirten Trump, ittifakı 'kağıttan kaplan' olarak tanımladı.

Tehditlerini sık sık dile getiren Trump, NATO'dan çıkmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı.

"NATO HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

İran ile ABD'nin 2 haftalık geçici ateşkese varmasının ardından Trump bu kez Truth Social hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaptı.

Trump yaptığı paylaşımda NATO ve müttefikleri eleştirerek şu sözleri kullandı:

"Bu insanların hiçbiri, maalesef buna bizimkiler de dahil, NATO dahil olmak üzere, üzerlerinde baskı kurulmadıkça hiçbir şeyi anlamıyor."