Haberler

Gündem Haberleri

Bütçe görüşmelerinde HDP ve CHP'lilerden İstanbul Sözleşmesi protestosu

Bütçe görüşmelerinde HDP ve CHP'lilerden İstanbul Sözleşmesi protestosu

Bütçe görüşmelerinde CHP ve HDP'li vekillerin İstanbul Sözleşmesi protestosuna AK Partili Salih Cora'nın, "Siz kendi içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun" tepkisi gerilime neden oldu.