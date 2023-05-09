Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

AA
Emniyet güçleri kaçak göçle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.
23 düzensiz göçmen yakalandı
Ekiplerin "TCSG-6" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiler
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.