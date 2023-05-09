Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
AA

Emniyet güçleri kaçak göçle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kuzey Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

23 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerin "TCSG-6" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiler

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı