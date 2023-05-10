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Türkiye'de 14 Mayıs için zaman daralırken, vatandaşları heyecan sardı.

4 gün sonra sandığa gitmeye hazırlanan seçmen, siyasi gündemi tek solukta takip ediyor.

Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarını hızla sürdürürken,CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, FOX TV canlı yayınında skandal ifadelerde bulundu.

CHP ile PKK'nın siyasi ayağı olan HDP arasındaki iş birliği yurdun büyük bir kesiminden tepki görürken, Kaftancıoğlu'nun canlı yayında kullandığı ifadeler,vatandaşları ürkütecek nitelikteydi.

İlker Karagöz'ün konuğu olan Kaftancıoğlu, seçimi CHP'nin yüzde 55 oranla kazanacağını iddia ederken, ülkeye sözde barışı getireceklerini anlattı.

Kaftancıoğlu, 15 Mayıs'tan sonra barışı getirirken terör örgütü propagandası yapanları da dahil kılacaklarını açıkladı.

İşte o ifadelerin devamı;

Hiç korkmasınlar biz 15 Mayıs'tan sonra 86 milyon hep birlikte bu ülkeyi yönetirken terör örgütü propagandası yapanlar da dahil bu ülkeye barışı getireceğiz.