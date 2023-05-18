Canan Kaftancıoğlu'ndan Öcalan yorumu: Terör örgütü kurucusudur FOX TV'ye katılan Canan Kaftancıoğlu, Abdullah Öcalan hakkında konuştu. Kaftancıoğlu, Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur." dedi.

Seçimden sonra partilerin değerlendirme çalışmaları devam ediyor.

Partiler gerek yapılan toplantılarla gerek ekran önünde, seçim sonrasını değerlendiriyor.

CHP'nin yaşadığı ağır kayıptan sonra ise Canan Kaftancıoğlu, FOX ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi kesime seslenen ve ikinci turda onların oyuna talip olduklarını söyleyen Kaftancıoğlu'ndan Öcalan yorumu geldi.

HDP'nin desteğini alan ve sık sık onlarla aynı masaya oturan Canan Kaftancıoğlu, Öcalan için terör örgütü kurucusu olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın destek istediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Öcalan'ı serbest bırakmayacağını belirtti.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Öcalan yorumu geldi

Sunucunun "Kılıçdaroğlu seçildiğinde terör örgütü elebaşı Öcalan serbest kalacak gibi bir söylem var, karşınıza bunu mu çıkarıyorlar?" sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"'Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diye kara propaganda yaptılar. Bunun gerçekliği yoktur. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır.

Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur, niyeti de yoktur. Yapmaz da. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Onların iktidarda kalabilmek için yaptıklarını, biz kazanmak için yapmayacağız."