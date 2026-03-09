Canlı akış: "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Ekrem İmamoğlu, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından itirafçı olan şahıslarla beraber, iddianame de gittikçe genişledi.

3 bin 900 sayfa olarak hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu iddianamede, suç örgütünün lideri olarak belirtildi.

Bugün ise davanın ilk duruşması görülüyor.

Duruşmaya dair tüm detaylar ise Ensonhaber farkıyla, canlı canlı aktarılacak.

DURUŞMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu da, saat 09.52'de duruşma salonuna giriş yaptı.

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirildi. Tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Silivri Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda, duruşma salonu çevresi, cezaevi ziyaretçi otoparkı ile cezaevi kampüsü tel örgü sınırından başlayarak bir kilometrelik alan içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, pankart, döviz açma, slogan atma, çadır kurma, stant açma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonu bölgesine gelme, fotoğraf ve görüntü çekme gibi eylemler, 31 Mart'a kadar yasaklandı.

DURUŞMA KİMLİK TESPİTİYLE BAŞLADI

Mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda duruşma salonuna alımda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık müdafileri, müştekiler, müşteki vekilleri, tutuklu sanık yakınları, basın mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri şeklinde sıralama uygulanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklara kimlik tespiti yapılmasıyla başlaması, iddianame özetinin okunmasıyla devam etmesi öngörülüyor.

HAFTANIN 4 GÜNÜ DURUŞMA YAPILACAK

Öte yandan mahkemenin 1. heyetince görülecek dava kapsamında nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın 4 günü duruşma yapılması planlanıyor.

MAHKEMEDEN CANLI AKIŞ: GERGİNLİK ÇIKTI

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş, mahkemede gelişmeleri takip ediyor ve canlı canlı da bildiriyor.

Muhabirimiz Rojda'nın aktardıklarına göre; Ekrem İmamoğlu, kürsüye geldi ve “Söz almak istiyorum.” dedi.

Hakim, “Yüce Türk Yargısına ve Türk Milletine saygı gösterin” dedi; “Şu an bu yaptığınız heyete saygısızlıktır.” diye ekledi.

"KAFANIZA GÖRE KÜRSÜYE GELEMEZSİNİZ"

Heyet tarafından, ‘Kafanıza göre kürsüye gelmezsiniz.’ uyarısı yapıldı.

İmamoğlu’nun kürsüye gelmesi zapta geçirildi ve mahkemede kısa süreli gerginlik yaşandı.

SALON BOŞALTILIYOR

Gerginlik çıkması üzerine salon boşaltılmaya başlandı ancak CHP'li milletvekilleri, dışarı çıkmayacaklarını ifade etti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti salondan ayrıldı.

Heyet, salon boşaltıldığında tekrar gelecek.

Mahkeme heyeti alkışlarla protesto ediliyor.

Tutuklu sanıklar tekrar salondan dışarı çıkarılıyor.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, mahkeme başkanı ile salonun boşaltılmaması için görüşmeye geldi, talebi reddedildi, görüştürülmedi.

Heyet, salonun boşaltılmasını bekliyor.

Saat 13.30’a kadar duruşmaya ara verildi.

ÖZGÜR ÖZEL TALİMAT VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kimsenin salondan çıkmaması için talimat verdi.

Saat 13.30 bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden", Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alıyor.

Ayrıca iddianamede, 16 kişi "müşteki", 107'si tutuklu, 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 407 kişi ise "sanık" olarak bulunuyor.

Suç örgütünün kurulduğu 2014'ten bugüne kadarki faaliyetleri anlatılan iddianamede, "İddianameye konu 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaatle sebep olunan kamu zararının suç tarihleri itibarıyla (güncel değeri hariç) toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret (örgüt elebaşı ve yöneticilerinin suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları hariç) olduğu"na ilişkin değerlendirme yapıldı.

İDDİANAMEDE GEÇEN İMAMOĞLU'NA YÖNELTİLEN SUÇLAR

Örgütün şemasının çizildiği iddianamede, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", tutuklu sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ile firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu belirtiliyor.

Şemada Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı 10 örgüt üyesinin olduğu, 77'sinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yıldız'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının da Adem Soytekin'e bağlı olduğu gösteriliyor.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DİĞER SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Keleş'in 48 kez "rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", 55 kez "ihaleye fesat karıştırma", 39 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 8 kez "suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.

İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Gün'ün "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki bu sanıkların, örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtiliyor.

İddianamede, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.