Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdi ve 12 saat ameliyatta kaldı.

12 saat süren yüksek riskli bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder'in tedavisi sürüyor.

Hastaneden sık sık yapılan açıklamada, riskin her zaman yüksek olduğu belirtildi.

Önder'in tedavisi sürerken, siyasilerden de geçmiş olsun mesajları ve ziyaretleri devam ediyor.

Hastaneye giden siyasi isimlerden bazıları, Önder'le yaşadıkları anıları da anlatıyor.

CELAL ADAN, SIRRI SÜREYYA ÖNDER'LE OLAN CEZAEVİ SÜRECİNİ ANLATTI

Meclis Başkanvekili Celal Adan, TBMM 28. Dönem 78. Birleşimi'ni DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı ile açtı.

Celal Adan, 12 Eylül askeri darbesinde Önder ile koğuş arkadaşı olduğunu açıkladı.

"UZLAŞMACI BİRİYDİ"

Önder'e acil şifalar dileyen Adan, "Tımarhane dediğim yerde bile Sırrı Süreyya Önder hoşgörü sahibiydi, uzlaşmacıydı" dedi.

Adan, devam eden konuşmasında şunları ifade etti:

"TIMARHANE DEDİĞİM YERDE, HOŞGÖRÜ SAHİBİYDİ"

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül askeri darbesinin hemen akabinde, o gün yönetimin oluşturduğu Mamak Askeri Cezaevi adeta bir tımarhaneydi.



Sırrı Süreyya Önder'le de ikinci koğuşta beraber olduk. O zamanki yönetim "karıştır, barıştır" diye bir şey uyguluyordu.



Tabii ki fikirlerimiz ayrıydı ancak tımarhane dediğim yerde bile Sırrı Süreyya Önder hoşgörü sahibiydi, uzlaşmacıydı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE HAYATINI KOYDU"

Son dönemde özellikle terörsüz Türkiye'ye adeta hayatını koyarcasına sahip çıktığına şahidiz. Kendisine acil şifalar diliyorum.

DÜN DOKTORLAR KAMERA KARŞISINA GEÇTİ, BİR AÇIKLAMA DAHA YAPILDI

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından göğsü açıldı. Açıldığında ameliyat yerinde kanama ve enfeksiyonun olmadığı görüldü. Sağ kalbin kasılmaya başladığını, biliyorsun ameliyatın yapıldığı gün kasılmadığını ifade etmiştik, sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. Belirgin br fark vardır.



Dün ise bir miktar kanama olunca, ikinci bir revizyon işlemi daha yapıldı. Yine cerrahi işlemlerin temiz olduğu görüldü. Durumu stabildir, tansiyon iyidir. Fakat nörolojik değerlendirmelere gelince, şuuru kapalı ve refleksileri istediğimiz seviyede değil. Nörolojik çalışmalar devam etmekte, bu açıdan endişeleniyoruz. Yüksek riskli buluyoruz.

"NÖROLOJİK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR"

Prof.Dr. Ertan Sağbaş ise açıklamasında, "Sağ tarafta kasılma vardı. Cumartesi günü yaptığımız işlem planlıydı. Planlı bir işlemdi, yaptık. Açtığımızda gördük ki sağ kalp kasılmaya başlamış bu bizim için iyi haberdi. Ama kalbin kasılması vücudun direncini üstlenebilecek durumda değil. Önümüzde uzun bir yol var.

Süreç beklediğimiz gibi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bir şey eksik kalmasın, atlamayalım diye. Gidişat, kalp açısından iyiye gidiyor. Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor. Görüntüleme yapamıyoruz. İlk planda şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmak istiyoruz." dedi.