Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün durduruldu

Marmara Bölgesi, art arda meydana gelen depremler sonrası alarm durumuna geçti.
23 Nisan saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Marmara segmentinde gerçekleşti ve özellikle Avrupa Yakası’nda hissedildi.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ'NİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
Deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken, şehirdeki eski yapıların güvenliği konusunda endişeler arttı.
Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, deprem riski nedeniyle Şişli Yerleşkesi’nde bulunan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi binasının faaliyetlerini 20 gün boyunca durdurma kararı aldı.
FAKÜLTE AVCILAR YERLEŞKESİ'NE TAŞINDI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Aydın açıklamasında, "İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak." dedi.
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