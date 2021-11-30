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    Çeşme'de 4.2 büyüklüğünde deprem

    Çeşme ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 30.11.2021 - 14:33
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 15:14
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    Çeşme'de 4.2 büyüklüğünde deprem

    İzmir'in Çeşme ilçesi Ege denizi açıklarında, saat 14.30' da 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

    İZMİR PEŞ PEŞE SALLANIYOR

    Öte yandan, sabah saatlerinde İzmir’in Urla ilçesinde 5.1 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem daha yaşanmıştı.

    Çeşme de 4.2 büyüklüğünde deprem #1

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