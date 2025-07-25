Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor

İzmir son yılların en kurak yaz mevsimini başıyor.

Kuraklık nedeniyle Çeşme'nin su kaynaklarında ciddi oranda azalma yaşandı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bu gelişme üzerine zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirmeye karar verdi.

ÇEŞME'DE SU KESİNTİ SAATLERİ

Çeşme'de zorunlu su kesintisi bugün başlayacak.

İlçeye saat gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında su verilmeyecek.

7 saatlik zorunlu su kesintisi, bugünden itibaren her gün uygulanacak.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Rakip Köfüncü, ilçede son beş senedir kuraklık yaşandığını bu durumun da su kaynaklarına yansıdığını belirtti.

"SU KESİNTİLERİ BİZİ ÜZDÜ, ÖNLEMİMİZİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bu anlamda önlemlerin daha önce alınması gerektiğini ifade eden Köfüncü, şunları söyledi:

Kışın baraj bağlantıları yapılabilirdi. Biz bunların hepsinin geçmişte halledilmesi gerektiğine inanıyoruz. Esnaf teşkilatı olarak su depolarıyla ilgiyi ihtiyaçlarımızı giderdik. Ek su depoları almaya, bidonlarımızı suyla doldurmaya başladık. Zaten burada 2 ay sezonumuz var. Bununla mücadele etmeyi öğreneceğiz. Aşırı bir nüfusa sahibiz. Kışınki nüfusla şimdiki nüfusumuz bir değil. Su kesintileri bizi üzdü. Önlemimizi almaya çalışıyoruz.

Otel işletmecisi Remzi Süllü ise barajlardaki doluluk oranlarının düşmesinden sonra kendi önlemlerini aldıklarını aktardı.

İŞLETMECİLER ÖNLEMİNİ KENDİ ALDI

Misafirlerini mağdur etmemek için depo yaptırdıklarını vurgulayan Süllü, "Gerekli önlemlerimizi almış vaziyetteyiz. İnsanlar tatile geliyor, günün yorgunluğunu atmak için duş alıyorlar. Hijyen açısından da su önemli. Onun için bu kesintilerin olumsuz bir etkisi olacaktır. Biz önlemimizi aldık, bu önlemler maliyetlerimizi de artırıyor ama yapacak bir şey yok çünkü biz sadece yaz sezonunda para kazanan bir sektörüz. Bunu da kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.

Eski Çeşme Belediye Başkanı Nuri Ertan da bu yöndeki tedbirlerin kış aylarından itibaren alınması gerektiğini ifade etti.

İZMİR GENELİNDE SUSUZLUK TEHLİKESİ VAR

İzmir'deki susuzluk tehlikesi Çeşme ile sınırlı değil.

Kentin içme suyu kaynaklarında da kuraklık etkisini hissettiriyor.

Gördes Barajı'nda su seviyesi sıfıra indi.

Tahtalı Barajı da kritik eşikte bulunuyor.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "Gördes Barajı kurudu. Tahtalı’yı da kaybedersek İzmir’in içme suyu arzında ciddi anlamda olumsuzluk yaşanır." dedi.

İZMİRLİLERE ALTI ÖNEMLİ UYARI

İZSU'dan yapılan açıklamada, vatandaşlardan su tasarrufu yapmaları istendi.

Açıklamada yer verilen altı önemli nokta şöyle:

- Duş süresini 5 dakikada tutun.

- Diş fırçalarken musluğu kapatın.

- Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolu çalıştırın.

- Bahçeyi sabah erken ya da akşam sulayın.

- Damlayan muslukları onarın.

- Diğer tüm gereksiz su kullanımlarından kaçının.