Çeşme'de Atatürk'ün Ilıca'ya gelişinin yıl dönümü: Etkinliklerle kutlandı

Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk benzerlerine bir yenisi daha eklendi.

Son Atatürk benzeri İzmir'den...

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

CHP'li Çeşme Belediyesi tarafından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ilıca’ya gelişinin 99’uncu yıl dönümü anısına bir dizi etkinlik düzenlendi.

Rasim Palas Oteli’nde düzenlenen programda; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Karaburun Meclis Üyesi Raife Karabatak, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcıları Emre Can Durmaz ve Banu Ayhan, kurum amirleri, müdürler, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yazar Mehmet Culum katıldı.

"ATA'MIZA SELAM GÖNDERİYORUZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı valsin canlandırılması ve zeybek gösterisi ile başlayan programda konuşan Başkan Lal Denizli, şunları kaydetti:

Ata’mız Ilıca’ya ayak bastığında, bundan tam 99 yıl önce bu otelde, burada, bu salonda Çeşme’nin, Ilıca’nın güzel insanları ile bir araya gelmişti. Bizler bu topraklarda sadece bir anıyı değil; bir fikri, bir duruşu, bir felsefeyi temsilen bir araya geliyoruz. Asıl amacımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı anıları, hatıraları ama en önemlisi mücadelesini 99 yıl sonra bile ilk günkü arzu ve inançla yaşatabilmek, sürdürebilmektir. O fikrin, o duruşun, o felsefenin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Koşullar ne olursa olsun her gün onun kurduğu bu topraklarda kendimizi baskı, öteki gibi hissettirilmeye çalışsalar da çok yakın bir zamanda gördük ki Mustafa Kemal’in evlatlarını, Mustafa Kemal’in ruhunu, unutturmaya çalıştıkları Mustafa Kemal’i asla bu toplumun zihninden yüreğinden silemiyorlar, silemeyecekler. Bir asra yaklaşan bu anlamlı günde Ata’mıza Ilıca’dan hep birlikte bir selam gönderiyoruz.