Abone ol: Google News

Cevdet Yılmaz: Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Yalova'nın Elmalık köyünde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu sırasında 3 polis şehit düşerken, yaralanan 8 polis ve 1 bekçinin tedavileri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şehit olan polislerin ailelerine taziye mesajı iletti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 12:21
Cevdet Yılmaz: Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum
  • Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polis şehit oldu.
  • Bu operasyonda 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Terörle mücadele kapsamında Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 3 polis şehit oldu.

6 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye şehit haberiyle yasa boğulurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 8 polis ve 1 bekçinin de yaralanarak tedavi altına alındığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz taziye mesajı yayımladı.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Cevdet Yılmaz, mesajında ayrıca şu sözleri kullandı:

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Gündem Haberleri