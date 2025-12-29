Cevdet Yılmaz: Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörle mücadele kapsamında Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 3 polis şehit oldu.

6 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye şehit haberiyle yasa boğulurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 8 polis ve 1 bekçinin de yaralanarak tedavi altına alındığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz taziye mesajı yayımladı.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Cevdet Yılmaz, mesajında ayrıca şu sözleri kullandı: