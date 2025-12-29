Cevdet Yılmaz: Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum

- Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polis şehit oldu.
- Bu operasyonda 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit ailelerine başsağlığı diledi.
Terörle mücadele kapsamında Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 3 polis şehit oldu.
6 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ
Türkiye şehit haberiyle yasa boğulurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 8 polis ve 1 bekçinin de yaralanarak tedavi altına alındığını aktardı.
Bakan Yerlikaya, 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz taziye mesajı yayımladı.
"KAHRAMAN POLİSLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Cevdet Yılmaz, mesajında ayrıca şu sözleri kullandı:
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.