Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye, popülist söylemlere kurban edilmemeli

AA & Ensonhaber

Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve faaliyetlerini sonlandırma kararı, Türkiye genelinde büyük bir memnuniyetle karşılanırken, bu gelişme uluslararası arenada da olumlu yankılar uyandırdı. PKK'nın bu açıklaması, yıllardır devam eden terör ve şiddet sarmalının sona erdirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi. Türkiye'de ve bölgedeki diğer ülkelerde barışa giden süreçte umut verici bir gelişme olarak görülen bu karar, aynı zamanda uluslararası topluluk tarafından da takdirle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ, ÇOK KIYMETLİ BİR AŞAMADA

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme ihtiyacı, sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılan tarihi çağrı, Terörsüz Türkiye hedefini öncelik halinde getirmiştir.



Kurucusu tarafından terör örgütüne fesih ve silahları bırakma çağrısı yapılması ile önemli bir süreç başlamıştır.



Örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı ile bu süreçte yeni ve çok kıymetli bir aşamaya geçilmiştir.



İlgili devlet kurumlarımızın titiz çalışmaları ile sahadaki gelişmeler yakından takip edilecektir.



Terörsüz Türkiye hedefinin tam anlamıyla başarıya ulaşması için çok yönlü ve titiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

DEMOKRATİK SİYASET GÜÇ KAZANACAK

Bu süreçte olabilecek provokasyonlara ve süreci engelleme gayretlerine karşı uyanık olmak, hızlı ve kararlı hareket etmek önem taşımaktadır.



Silahların bırakılması, terör tehdidinin ortadan kalkması ile ülkemizin demokratik standartlarını ve kalkınmasını yükseltmek için büyük imkanlar doğacaktır.



Terörsüz ortamda demokratik siyaset güç kazanacaktır.



Milli birlik içinde, farklılıklara saygı duyulan bir ortamda, tarihi kader ortaklığımız ve kardeşliğimiz kazanacaktır.



Türk Kürt, Sünni Alevi, 86 milyon kazanacaktır. Bölücülük ve ayrımcılık yapanlar kaybedecektir.

DAR SİYASETE VE POPÜLİST SÖYLEMLERE KURBAN EDİLMEMELİ