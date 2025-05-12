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Haber Merkezi

Türkiye'de yeni bir sürecin kapıları aralandı..

Terörsüz Türkiye'debugün önemli bir eşik daha geçildi..

Yoğun diplomasiler sonucu terör örgütü PKK, kendisini bugün feshedip, silahları bırakacağını açıkladı.

Süreç dünya basınında Türkiye'nin başarısı olarak yankılanırken, muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteciler ise bu durumdan rahatsız..

Bunlardan biri de Fatih Portakal oldu.

"GÜVEN SORUNU VAR"

Sözcü TV Ana Haber'de konuşan Portakal, PKK'nın nasıl silah bırakacağı konusunda 'güvensizliğe' dikkat çekerek şunları söyledi:

İlk akla gelen soru şu: Hepsini mi bırakır? Hayır tabii ki.



Kim kime güveniyor ki.. Devlet PKK'ya mı güveniyor, PKK devlete mi güveniyor

Hayır.. Güven sorunu var.

"SİLAHLARI TÜRKİYE'YE Mİ VERECEKLER, SANMIYORUM"