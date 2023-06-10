Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: Müzakereler başlayacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada asgari ücret görüşmelerine ilişkin "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" dedi.

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Seçimlerin sonuçlanmasının ardından gözler asgari ücretlinin, memurun, memur emeklisinin ve diğer emeklilerin alacağı zamma çevrildi.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 13 Haziran'da toplanmasıyla başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kritik bir açıklama geldi.

"Süreç uzlaşmayla sonuçlandırılacak"

Cevdet Yılmaz açıklamasında, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak." dedi.

"Temel felsefemiz çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Komisyon toplanacak biliyorsunuz tek taraflı bir müzakere değil. İşçi tarafı var işveren tarafı var ve kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek. Bir uzlaşma ile sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, şimdiden tartışmanın anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucunu şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti'nin kurulduğu günden beri felsefesi şu olmuştur; çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek ve onların yanında olmak. Cumhurbaşkanımız bu temel bir ilkesidir, yeni bir hadise değildir.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.