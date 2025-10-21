Cevdet Yılmaz'dan Özgür Özel'e sert çıkış: Tehditle, kinle siyaset yapılmaz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamalar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"Üslub-u beyan aynıyla insan’ derler. " ifadeleri ile sözlerine başlayan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"ACZİYETİN VE SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNİN DIŞA VURUMUDUR"

Aziz milletimizin tertemiz oyları ile ülkemizi dirayetle yöneten Sayın Cumhurbaşkanımıza ana muhalefet temsilcilerinin tehdit, nefret söylemi ve hakaret içeren sözleri her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır.



Demokratik eleştiri hakkı ile marjinal örgüt dilini karıştıran bu yaklaşım, siyasetin itibarına ve demokratik atmosfere vurulan bir darbe niteliğindedir. Aynı zamanda acziyetin ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumudur.

"BU ÜSLUBA EN GÜZEL KARŞILIĞI AKIL VE VİCDAN TERAZİSİNDE HALKIMIZ VERECEKTİR"