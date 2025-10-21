Özgür Özel'den hükümete tehdit: Sizi yargılayacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Lideri Özgür Özel bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında kameraların karşısına geçti.

Parti gündemine dair açıklamalarda bulunan Özgür Özel, konuşmasında CHP'li belediyelere başlatılan yolsuzluk soruşturmalarına da değindi.

Açılan soruşturalar ve tamamlanan Aziz İhsan Aktaş iddianamesi için hükümete tehditlerde bulunan Özel, "Sizi yargılayacağız" dedi.



CHP Lideri Özel'in bu tehdidini ise parti üyeleri ve vekiller ayakta alkışladı.



Özgür Özel'in konuyla ilgili kullandığı ifadeler şu şekilde;

"MEYDANLARDAYIZ SOKAKLARDAYIZ..."

Bir kez daha söylüyorum. Erdoğan'a her meydandan söyledim. Aha buradan söylüyorum. Buradan bu yüce meclis çatısı altına. Hani 30 gün sonra birbirimizin yüzüne bakamıyorduk. Hani ailelerimizin gözünün içine bakamayacaktık.

Hani ahtapot ortaya çıktığında insan içine çıkamayacaktık. İnsan içindeyiz. Dostlarla birlikteyiz. Milletimizle birlikteyiz. Meydanlardayız, sokaklardayız. Canlı yayındayız ya. Arkadaşlarımız masumdur.

"İFTİRACISINIZ"

İftiracısınız. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun iftiralarına. Düş milletin yakasından. Düş milletin yakasından. Ya kanıtla ya özür dileçek git. Al o beceriksizi oradan. Zulmetme artık. Dünkü iftiraneme çöp olmuştur.

"YARGILANMAYACAĞIZ YARGILAYACAĞIZ"