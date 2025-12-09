Cevdet Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih: Gelecek yıl başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi...

Aylık geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere aylık maaş verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemine geçiş için düğmeye basıldı.

'VATANDAŞLIK MAAŞI' GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmaya başladı.

Aylık kazançları belli gelirin altında olan ailelere 'vatandaşlık maaşı' geliyor.

Merakla beklenen uygulama, 2026 yılının ilk aylarında hayata geçirilecek.

CEVDET YILMAZ TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin genel görüşmeleri sırasında milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Yılmaz, ayrıca Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin pilot uygulamasının gelecek yıl hayata geçirileceğini duyurdu.

Yılmaz, "GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız." dedi.

ÖNCE PİLOT İLLERDE UYGULANACAK

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı proje üzerinde çalışıyor. Çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

Önce pilot illerde uygulama başlayacak. Daha sonra ise Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

Pilot illerin nereler olacağı önümüzdeki aylarda netleşecek.

Ancak milli gelirin en düşük olduğu iller, deprem bölgesi ile büyük şehirler içinde kent yoksulluğunun en yoğun yaşandığı yerlere öncelik verilecek.

GELİR SINIRI

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile uyumunu da gözeterek hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" verilecek.

Öncelikli olarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Bu yoksulluk sınırı ya da asgari ücret gibi bir rakam olacak.

FARK MAAŞ OLARAK ÖDENECEK

Geliri belirlenen rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek.

Örneğin belirlenen rakam 20 bin lira, ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık ödeme yapacak.

Ailenin hiç geliri yoksa iş bulana kadar belirlenecek ücret kadar maaş bağlanacak.

REFAH YAYILACAK

Uygulama ile hakkaniyete uygun şekilde, gelirden en az pay alan nüfusun durumunun düzeltilerek gelir dağılımını iyileştirmeye devam edilmesi hedefleniyor.

Uygulamanın hayata geçirileceği, Orta Vadeli Plan (OVP) de yer almıştı.

