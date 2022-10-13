CHP, dezenformasyon yasasını Anayasa Mahkemesi’ne götürecek

CHP'li Tuncay Özkan ve Engin Altay, dezenformasyon yasasının tartışmalı 29'uncu maddesinin kabul edilmesine tepki göstererek Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gideceklerini söyledi.

Dezenformasyon yasasının tartışmalı 29'uncu maddesi Meclis'ten geçti. Buna göre yalan haber yayanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Meclis'te, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP, AYM'ye gidiyor

Karara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini duyurdu.

Altay, "Biz son ana kadar uzlaşma aramaya devam edeceğiz; geçerse Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yayınlandığı günün ertesi günü gitmeyi planlıyoruz" dedi.

Yasayı eleştirdi. Altay, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Yürütme organı eliyle Türk demokrasisi linç ediliyor"

"Türkiye'nin acilen demokrasiye yönelik tahribatın önüne geçebilmesi lazım. Aslında bu görev TBMM'nindir. Yani yasama organınındır. Yürütme organı eliyle Türk demokrasisi linç ediliyor. Ortadan kaldırılmak isteniyor, tahrip ediliyor. Maalesef parti aidiyetine dayalı olarak Meclis çoğunluğu da alet oluyor. Dün izlemişsinizdir. İnat devam ediyor. Talimata uyma kararlılığı devam ediyor. Dün de söyledim, MHP'de daha baskın görünüyor. AK Parti içinde günahlarını almayım, hakikaten bu yasanın Türkiye'ye yakışmayacağını, dün Meclis'te söylediğim gibi Türkiye'yi dünya demokrasi liginde küme düşüreceğini, küme düşürmekten geçtim kategori dışına iteceğini gören siyasetçiler yok değil. Bütün samimiyetimiz ve iyi niyetimizle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Tuncay Özkan, Genel Başkanımızın Başdanışmanı, meslekten gelen bir duayen olarak, bu konuda AK Parti yetkilileri ile 50'den fazla temas gerçekleştirdi. Burada bizim muradımız meramımız; üzüm yemek, bağcı dövmek değil. AK Parti'nin kusurlarını bulup bulup millete göstermek değil. En kolay iş o, kusur partisi zaten. Ama Türkiye'nin ve demokrasimizin tahrip edilmesi, bizim içerde de huzurumuzu, iç barışımızı olumsuz etkiler.

CHP, dezenformasyon yasasını Anayasa Mahkemesi’ne götürecek VİDEO

"Kodes yolunu gösteren bir yasa ile uğraşıyoruz, uğraşacağız"

Adeta uzlaşmak için herkes elinden geleni yaptı. Beyefendinin dilinde tüy bitti. Gazetecilikten gelmenin verdiği konuya hakimiyet, dünya örneklerine vakıf olması sebebiyle de söylenmesi gereken her şey söylendi. Bu yasa bu haliyle geçerse bütün bunlar tutuklu yargılanmak kayıt ve şartıyla, bunu söyleyen, yazan, retweet eden herkese kodes yolunu gösteren bir yasa ile uğraşıyoruz, uğraşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Gene kimsenin şüphesi olmasın ki bu yasa CHP'nin hazını kesmeye, susturmaya yetmez. Bu yasadan dolayı Türkiye'de geri adım atacak tek CHP'li yok. AK Parti'nin bunu bilmesini isterim.

"Yasa, Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak"

Eğer bu yasa geçerse ve biz Anayasa Mahkemesi'ne hiç şüphesiz yayınlandığı günün ertesi günü gitmeyi planlıyoruz. Ey Anayasa Mahkemesi bir paket daha getireceğiz sana öyle görünüyor"