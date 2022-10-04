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    CHP grup toplantısında 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' sloganları

    CHP grup toplantısında 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' sloganları

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, adaylığı için bir kez daha CHP'lilerden destek istedi. CHP'liler ise sloganlarla Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 14:26
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    Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

    CHP'nin önderliğinde kurulan 6'lı masada kim aday olacağı tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürekli dillendiriliyor.

    Öyle ki Kılıçdaroğlu da bu yöndeki açıklamaları reddetmeyerek her seferinde Cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkıyor.

    Daha önce de adaylık için CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık için önünü kesen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün son olarak  partisinin grup toplantısında bu konuya değindi.

    "Benimle misiniz" çağrısı

    Cumhurbaşkanı adaylığı için daha önce CHP'lilerden destek mesajı isteyen Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında da " Benimle beraber olamaya hazır mısınız?" diyerek seslendi.

    CHP grup toplantısında 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' sloganları VİDEO

     

    Sloganla cevap

    CHP Lideri'nin bu çağrısı sonrası ise grup toplantısında CHP'liler tarafından "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

    CHP Lideri de bu sloganlar sonrası CHP'lilere "Eğer hazırsanız beraber çalışacağız." diyerek seslendi.

    CHP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu sloganları #1

    CHP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu sloganları #2

    CHP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu sloganları #3


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