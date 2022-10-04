CHP Lideri Kılıçdaroğlu, adaylığı için bir kez daha CHP'lilerden destek istedi. CHP'liler ise sloganlarla Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

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CHP'nin önderliğinde kurulan 6'lı masada kim aday olacağı tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürekli dillendiriliyor.

Öyle ki Kılıçdaroğlu da bu yöndeki açıklamaları reddetmeyerek her seferinde Cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkıyor.

Daha önce de adaylık için CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık için önünü kesen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün son olarak partisinin grup toplantısında bu konuya değindi.

"Benimle misiniz" çağrısı

Cumhurbaşkanı adaylığı için daha önce CHP'lilerden destek mesajı isteyen Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında da " Benimle beraber olamaya hazır mısınız?" diyerek seslendi.

CHP grup toplantısında 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' sloganları VİDEO

Sloganla cevap

CHP Lideri'nin bu çağrısı sonrası ise grup toplantısında CHP'liler tarafından "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

CHP Lideri de bu sloganlar sonrası CHP'lilere "Eğer hazırsanız beraber çalışacağız." diyerek seslendi.