CHP, kayyum kararına itiraz etti

CHP'de kazan kaynıyor...

İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, önemli bir karar verdi.

YÖNETİM GÖREVDEN ALINDI

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti.

KAYYUM ATANDI

Yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi.

Karar sonrası CHP MYK olağanüstü toplantı kararı alırken Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada CHP'yi CHP'lilerin yöneteceğini ve üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.

"İSTİNAF YOLU AÇIKTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yargılama sürecinin devam ettiğini belirterek "Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. Maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." dedi.

'KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR' DEDİ

Özgür Özel, Gürsel Tekin'i ihraç ettiklerini belirterek "Mahkemenin verdiği karar hukuken de siyaseten de yok hükmündedir." dedi.

KAYYUM KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Süreç bu şekilde devam ederken bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP İstanbul İl Seçim Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan davada, mahkemenin görevden uzaklaştırılma kararına itiraz edildi.

CHP, tüzel kişilik olarak karara ilişkin itiraz dilekçesini mahkemeye sundu.

CHP KONGRESİ NASIL SONUÇLANMIŞTI?

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni Özgür Çelik, 342 oyla kazandı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

Çelik, il başkanı seçildiği 2023’e kadar CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu.