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    CHP, kira artışları için araştırma önergesi verdi

    CHP, enflasyondaki yükseliş nedeniyle ortaya çıkan 'kira artışları' için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
    • 30.05.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 15:17
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    CHP, kira artışları için araştırma önergesi verdi

    Son dönemde yaşanan kira artışları sonrası CHP'den konuya ilişkin bir hamle geldi.

    CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan 'kira artışları için araştırma önergesi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

    Önergede, artan kira artışları için TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması talep edildi.

    "Kirada oturan vatandaşlarımız için ekonomik kriz çok daha kötü hissedilmeye başlanmıştır"

    DHA'nın aktardığına göre önergede, yıllık enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi verilerine göre yüzde 69,97, bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu verilerine göre yüzde 156,86 olarak hesaplandığı belirtilerek şöyle denildi:

    "Kira artışlarının TÜFE oranında olacağı düşünüldüğünde, özellikle kirada oturan dar gelirli yurttaşlarımız için ekonomik kriz çok daha kötü hissedilmeye başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca açıklanan Konut Fiyat Endeksi’ne göre konut fiyatları Türkiye genelinde bir önceki yıla göre yüzde 110 oranında artarken, bu oran İstanbul'da yüzde 122'ye kadar yükselmiştir. İstanbul, Aydın, Muğla ve Antalya gibi sahil kentlerinde bu artış çok daha ürkütücü boyutlara ulaşmıştır.

    "Özellikle büyükşehirlerde ciddi boyutları bulan sorunlar yaşanmaktadır"

    Artan kiralar, bu illerdeki kamu çalışanlarının, kiraların daha uygun olduğu bölgelere tayin isteklerini artırmıştır. Kiralardaki artış ayrıca, üniversite öğrencilerini olumsuz etkilemiş, kiralar ile birlikte yurt ücretlerinde de ciddi artışlar ortaya çıkmıştır. Konut fiyatlarında yaşanan artış, konut stokunun mevcut durumu, Türk Lirası’nın değer kaybı, ekonomik kriz ve fahiş kira artışları da dikkate alındığında özellikle büyükşehirlerde ve sahil kentlerinde ciddi boyutları bulan sorunlar yaşanmaktadır. Vatandaşlar, fahiş kira artışları karşısında kiralarını ödeyemez duruma gelmişlerdir."

    CHP, kira artışları için araştırma önergesi verdi #1


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