CHP Malatya İl Kongresi'nde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), olaylı kongrelerle gündeme gelmeyi sürdürüyor.

CHP Malatya 39. Olağan İl Kongresi'nde olaylar çıktı.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in konuşması sırasında bazı partililer tepki gösterirken, tepkilerin ardından Göçer'in destekçileri ile diğer partililer arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve çok sayıda milletvekilinin de bulunduğu salonda yaşanan kavga nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olaylara müdahale ederek tarafları ayırdı.

TEDBİRLER SONRASI DEVAM EDİLDİ

Kavga sonrası kongre salonunda güvenlik önlemleri artırılırken, program kaldığı yerden devam etti.