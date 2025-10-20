CHP'de kader haftası: Masada 4 farklı senaryo var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kritik gün geldi çattı...

15 Eylül'deki duruşmada mahkemenin istediği bilgi ve belgelerin çoğu dava dosyasına girdi.

Gözler artık 24 Ekim'de görülecek kurultay iptali davasında.

MAHKEMELİK OLMUŞLARDI

2023 yılında yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı, para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla mahkemelik olmuştu.

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az farkla koltuğunu kaybetmesine sebep olan olaylı kurultaya ilişkin mevcut parti yönetimi, iddiaların üzerine gitmek yerine mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için mücadelesini sürdürüyor.

MİLLETVEKİLLERİNE 'ANKARA'DAN AYRILMAYIN' TALİMATI

Genel merkez, duruşma günü imkanı olan tüm milletvekillerinin Ankara'dan ayrılmaması yönünde talimat verdi.

İl başkanlarının da yine 15 Eylül'de olduğu gibi duruşma saatinde bir defa daha parti binasına gelmesi bekleniyor.

İç muhalefetin de gözünü çevirdiği kritik duruşma kapsamında 4 ihtimal öne çıkıyor.

GENEL MERKEZ İKİ SEÇENEKTEN UMUTLU

24 Ekim'deki duruşma sonucunda mahkeme eğer kurultayın iptal edilmesi talebini reddederse, mevcut parti yönetimi sorunsuz bir şekilde görevine devam edecek.

Duruşmanın bir defa daha ileri bir tarihe ertelenebilme ihtimali de var.

Söz konusu iki ihtimal, genel merkez kanadının en çok arzuladığı senaryolar olarak öne çıkıyor.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KORKUSU

Parti yönetimini en çok tedirgin eden diğer iki ihtimal ise 'mutlak butlan' ve 'ihtiyati tedbir' kararları.

Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti lideri sıfatıyla bugüne kadar attığı tüm imzalar ve aldığı tüm kararlar, 'hükümsüz' hale gelecek.

Bu senaryo ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden partinin başına geçme ihtimali da doğacak.

TEDBİR KARARI ÇIKARSA NE OLUR?

Mahkeme tarafından mevcut yönetimin ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılarak, partiye çağrı heyeti atanma ihtimali de bulunuyor.

Bu yönde bir kararın çıkması halinde Özgür Özel ve ekibine tedbiren görevlerinden el çektirilmiş olacak.

Çağrı heyeti, ana misyonu doğrultusunda partiyi bir an önce kurultaya taşımakla görevlendirilecek.

CHP'DE MUHALİF KANAT TASFİYE EDİLİYOR

Özgür Özel ve parti yönetimi, şaibeli kurultay davası kapsamındaki iddiaları dillendirilen ve araştırılması gerektiğini savunan partililere yönelik son dönemde tarihi bir ihraç operasyonu yürütüyor.

Bu kapsamda CHP'li gazetecilerden örgüt temsilcilerine kadar birçok isim hızla partiden atılıyor.

Sonuna yaklaşılan kongreler takvimi kapsamında da muhalif kanat bir bir tasfiye ediliyor.

DELEGELERİN YARISI DEĞİŞECEK

Parti yönetimi, takvimin nihai sonucu ile birlikte örgütün ve delegelerin en yarısında 'değişim' hedefliyor.

24 Ekim'deki mahkemeden bir kez daha mutlak butlan kararı çıkmaması durumunda, parti içi muhalefetin CHP içerisindeki etkisini tamamen kaybedebileceği vurgulanıyor.