CHP'den HDP'ye terör sorusu: İlişkiniz varsa açıklayın

HDP'nin açıklaması gereken birçok konu olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partinin terörle ilişkisi varsa bunu CHP'ye açıklaması lazım ifadelerini kullandı.

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yol TV'de Onur Toper'in programına konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özer, HDP'nin Millet İttifakı'nda bulunup bulunmadığı sorusuna cevap verdi.



HDP'nin yanıtlaması gereken birçok soru olduğunu söyleyen Özel, bunlardan bir tanesinin "Terörle aralarında mesafe var mı?" sorusuna cevap verilmesini CHP olarak talep ettikleri vurguladı.

CHP'nin HDP ile aynı parti olamadığı gerçeğini bir kere görmek gerekteğini söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı;

TERÖRLE MESAFE

"HDP seçimlere girerken mevcut kanunlara uygun olarak kurulmuş, kendi yapılanmasını tamamlamış ve başvurmuş. Her bir aday için her birimiz gibi adliyeye gitmiş temiz kağıdını almış. Kürt seçmenin yoğun olduğu bölgelerde de çok ciddi destek almış ama Kürt olmayan bir grup kentli seçmenden de oy alarak barajları geçmiş bir siyasi parti. Her birimiz kadar yasal bir parti. Elbette eleştiri aldıkları ve kendilerinin cevaplaması gerektiği birçok konu vardır. Terörle aranda mesafe var mı? Bunları HDP'nin açıklaması lazım."

CHP HDP İLE AYNI PARTİ DEĞİL

CHP, HDP ile aynı parti olmuş olsaydı, aynı yerde siyaset yapardı. Gerçekten çok farklı olduğumuz alanlar var. Mecliste grubu olan bir parti olarak, diğer siyasi partilerle kurduğumuz ilişkiyi HDP'den esirgersek, bu HDP'ye oy veren seçmene haksızlık olur. Bu sandığı tanımamaktır. Ben bunu demokrasi anlayışıma yakıştırmam.

HDP'YE SİYASET ALANI AÇILMALI

HDP'nin demokratik siyasette kısıtlanması başka bir tarafı kuvvetlendirir. Onu hiç doğru bulmam. HDP'ye alabildiğince demokratik siyaset alanları açılmalı. Engellenme, baskı altında tutulma gibi işler yapılmamalı. Meşru, demokratik, sivil siyaset alanı içinde HDP'ye oy veren kitleler temsil ediliyor hissetmeli. İyi temsil ediyorsa oyunu artırmalı, kötü temsil ediyorsa oyunu düşürmeli, ama bunun dışında devlet gücü yargı gücü kullanılarak bir takım asimetrik baskılarla siyaset alanı daraltılmamalı."