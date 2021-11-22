CHP'li Gamze İlgezdi'den yeni AKM binasına tepki: Metrekaresi eksik

AKM'deki opera çukurunun 129,8 metrekare olması gerektiğini ancak yeni binadaki alanın 93 metrekare olduğunu belirten Gamze İlgezdi, duruma tepki gösterdi.

2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası, geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açıldı.

CHP'nin tüm engellemelerine rağmen yıkılıp, yerine daha modern bir bina statüsüne kavuşan AKM binası için muhalefet partileri de uzun süredir süren suskunluğunu bozdu.

Konu ile ilgili yeni AKM binası için CHP'den bugün tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yeni AKM binasının dünya standartlarına göre yapılmadığını savundu.

"METREKARESİ YANLIŞ"

Dünyaca ünlü 46 operanın ortalamasına göre sanatçı ve müzik aletine 1,7 metrekarelik alan düşerken, yeni yapılan AKM'de 1,1 metrekare alan bırakıldığını öne süren İlgezdi, "Bakanlığın dediği gibi dünya standartlarında sahne için 80 kişilik opera çukurunun 129,8 metrekare olması gerekiyor ancak yeni AKM'deki alan 93 metrekare. İlk açıkladıkları 118 kişi için ise 200,6 metrekarelik alan gerekiyor." ifadesini kullandı.

"TADİLAT YAPIP AÇACAĞIZ DEDİLER, YIKTILAR"

AKM'nin 2 milyar liraya mal olduğunu belirten İlgezdi, iktidarın 2008'de "tadilat yapıp açacağız" gerekçesiyle AKM'yi kapattığını, 10 yıl sonra binayı yıkarak, yeni AKM'yi yaptığını ifade etti.

"DÜNYA STANDARTLARINA GÖRE ÇOK DÜŞÜK"

İlgezdi, "Ama eski AKM'de 60 kişinin sığdığı opera çukurunu resmi olarak 80 kişiye, fiilen ise 70 kişiye çıkarabildi. Bu da dünya standardından çok küçük olduğu halde. 2 milyar liraya ancak 10 koltukluk yer açıldı." değerlendirmesinde de bulundu.

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