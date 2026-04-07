Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Konsolosluğu'ndaki kalleş saldırıyı lanetliyorum

İstanbul'da bulunan İsrail Başkonsolosluğu binası önünde silahlı saldırı girişimi yaşandı.

Üç saldırgan, uzun namlulu silahlarla polise ateş açtı.

Çıkan çatışmada güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bir saldırgan öldürülürken, iki saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Çatışmada iki polis memuru hafif şekilde yaralandı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, saldırganlardan birinin 'dini istismar eden örgüt irtibatlı' olduğunu, ikisinin kardeş olduğunu ve İzmit'ten kiralık araçla geldiklerini açıkladı.

"İLGİLİ BİRİMLERİN GEREKLİ TAHKİKATLARI SÜRATLA BAŞLAMIŞTIR"

Soruşturma devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Yaralı polis memurlarına acil şifalar dileyen Erdoğan, terörle mücadelenin devam edeceğini aktararak, saldırıyla ilgili ilgili birimlerin gerekli tahkikatlarının süratle başladığını kaydetti.

"BEŞİKTAŞTA MEYDANA GELEN KALLEŞ SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Erdoğan açıklamasında, ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Öncelikle bugün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkarılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum."

"3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Menfur terör eyleminde biri ölü 2'si yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, müdahale sırasında 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.



Saldırıyla ilgili hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de emniyet, istihbarat birimlerimiz gerekli tahkikatlarını süratle başlatmıştır.

"ALÇAK PROVOKASYONLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Yaralı polislerimize Cenabıallah'tan acil şifalar diliyor, İstanbul emniyetine ve halkına geçmiş olsun diyorum.



Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.