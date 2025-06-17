CHP'li Akçakoca Belediyesi'nden yeni hizmet: Lenin heykeli halkla buluşuyor

Haber Merkezi

CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor...

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde.

LENİN HEYKELİ YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

1993 yılında Düzce'nin Akçakoca ilçesi sahiline vuran ve kısa süre sonra gizemli şekilde ortadan kaybolan ahşap Lenin heykeli, 32 yıl aradan sonra yeniden gün yüzüne çıktı.

VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNACAKLAR

Kayboluşuyla birlikte büyük merak uyandıran ve zamanla kültürel bir simgeye dönüşen heykel, 21 Haziran’da CHP'li Akçakoca Belediyesi tarafından halkla buluşturulacak.

FİLM GÖSTERİMİ YAPILACAK

Söz konusu heykelin esrarengiz hikâyesinden ilham alınarak çekilen Sen Ben Lenin adlı filmin gösterimi de aynı gün ilçedeki amfi tiyatroda gerçekleştirilecek.

Senaryosunu Barış Bıçakçı ve Tufan Taştan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Taştan’ın üstlendiği film daha önce sansürle karşılaşmış ve galası Akçakoca’da yapılamamıştı.

"AKÇAKOCA'NIN SEMBOLÜ OLACAK"

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, “Lenin, 20. yüzyıla nasıl damgasını vurduysa, bu heykel de 21. yüzyılda Akçakoca’nın simgelerinden biri olacak gibi görünüyor.” dedi.

Yönetmen Tufan Taştan ise, "Heykeli ilk kez görecek olmak ve filmin hikâyesine ilham veren bu nesneyle buluşmak bizim için son derece heyecan verici. Film ekibi olarak Akçakoca’da bu özel anı halkla birlikte yaşamaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

KAMUOYUNUN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

Akçakoca sahiline 1993 yılında nereden geldiği bilinmeyen bu heykel, o dönem kamuoyunun ve medyanın dikkatini çekmişti.

Kayboluşu ve yıllar sonra yeniden bulunması ise Lenin heykelini sadece bir sanat objesi olmaktan çıkararak bir yerel efsaneye dönüştürdü.