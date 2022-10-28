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    CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke düzenlendi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında fezleke düzenledi. Dosya Adalet Bakanlığına gönderildi.
    • 28.10.2022 - 13:29
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    CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke düzenlendi

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, AK Partili bakan ve milletvekillerini tehdit etmeyi sürdürüyor.

    Bunlardan biri de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır.

    "Yargılanacaklar"

    Başarır, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere kabinedeki tüm bakanları tehdit ederek, "Yargılanacaklar. Af yok." ifadelerini kullanmıştı.

    Fezleke hazırlandı

    Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Başarır hakkında fezleke hazırladı.

    Söylemlerinde 'tehdit' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.

    Dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi

    Fezlekede, "27’nci Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83’ncü maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği" yönünde görüş bildirildi.

    Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

    CHP li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke düzenlendi #1

     

     


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