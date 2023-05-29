CHP'li Aykut Erdoğdu'nun 'yargılayacağız' tehdidi hatırlandı

14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına giden Türkiye, demokrasisine sahip çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimde yeni Cumhurbaşkanı belirlendi.
Seçimi kazanan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte muhalefet, seçimlerden umduğunu bulamadı.
'Yargılayacağız' tehditleri bitmek bilmedi
Büyük umutlarla seçimi kazanacağını düşünen muhalefet cephesinde hemen hemen her gün bir başka siyasetçi 'yargılayacağız' tehdidinde bulunuyordu.
Bu isimlerin başında da CHP'li Aykut Erdoğdu geldi.
Erdoğdu, bundan 2 yıl önce emekli amirallerin yayınladığı bildiri nedeniyle yargılandığı davayla ilgili konuşmuştu.
Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın bildiri ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğdu, AK Partilileri tehdit etti.
"Bütün bu yargılamaları TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz"
AK Partililerin yargılandığını göreceğini öne süren Erdoğdu, işi yargılamaların TRT ekranlarından canlı olarak verileceğine kadar götürmüştü.
Erdoğdu şunları söyledi:
"Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün."