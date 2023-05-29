CHP'li Aykut Erdoğdu'nun 'yargılayacağız' tehdidi hatırlandı Emekli amirallerin yayınladığı bildiri sonrası AK Partililere yargılama tehdidinde bulunan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun o sözleri yeniden gündemde.

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14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına giden Türkiye, demokrasisine sahip çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimde yeni Cumhurbaşkanı belirlendi.

Seçimi kazanan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte muhalefet, seçimlerden umduğunu bulamadı.

'Yargılayacağız' tehditleri bitmek bilmedi

Büyük umutlarla seçimi kazanacağını düşünen muhalefet cephesinde hemen hemen her gün bir başka siyasetçi 'yargılayacağız' tehdidinde bulunuyordu.

Bu isimlerin başında da CHP'li Aykut Erdoğdu geldi.

Erdoğdu, bundan 2 yıl önce emekli amirallerin yayınladığı bildiri nedeniyle yargılandığı davayla ilgili konuşmuştu.

Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın bildiri ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğdu, AK Partilileri tehdit etti.

"Bütün bu yargılamaları TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz"

AK Partililerin yargılandığını göreceğini öne süren Erdoğdu, işi yargılamaların TRT ekranlarından canlı olarak verileceğine kadar götürmüştü.

Erdoğdu şunları söyledi: